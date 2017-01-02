Охоронець загинув внаслідок страшної пожежі на Житомирщині

Увечері 1 січня в селі Жовтий Брід Романівського району, що на Житомирщині, у будівлі місцевої пилорами спалахнула пожежа.

У результаті загинув сторож,тіло якого виявили рятувальники, передає прес-служба ДСНС України у Житомирській області. Зазначається,що до гасіння залучалося два відділення на автоцистернах 26 державної пожежно-рятувальної частини селища Романів. У підсумку загорання все ж вдалося ліквідувати. Причини пожежі наразі встановлюються. Читайте також: Сильна пожежа у львівській багатоповерхівці: десятки людей евакуювали

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