Охоронець загинув внаслідок страшної пожежі на Житомирщині

Увечері 1 січня в селі Жовтий Брід Романівського району, що на Житомирщині, у будівлі місцевої пилорами спалахнула пожежа.
У результаті загинув сторож,тіло якого виявили рятувальники, передає прес-служба ДСНС України у Житомирській області.
Зазначається,що до гасіння залучалося два відділення на автоцистернах 26 державної пожежно-рятувальної частини селища Романів.
У підсумку загорання все ж вдалося ліквідувати.
Причини пожежі наразі встановлюються.
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