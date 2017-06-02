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Окуєва повідомила страшний прогноз щодо пораненого бійця АТО Осмаєва

21:32, сьогодні 5091 Читать новость на русском
Аміна Окуєва
Аміна Окуєва / Інформаційний портал Дніпра

Наразі життю командира батальйону імені Джохара Дудаєва Адама Осмаєва нічого не загрожує, проте замах на його життя може в подальшому мати неприємні наслідки для його здоров'я.

Про це розповіла його дружина Аміна Окуєва у коментарі LB.ua.

"Оперативники кажуть, ніби нічого не загрожує життю Адама. Єдине, він може залишитись частково паралізованим, бо наскільки я чула, в його хребет потрапила куля", – підкреслила вона.

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Також жінка тішиться, що її чоловік все ж залишився живим і сподівається, що він зможе дати покази.

Він у свідомості, розуміє, що йому кажуть. Киває "так" чи "ні". Розмовляти він поки не може. В нього одне наскрізне поранення в грудну клітку. Частину легені (середню долю) довелось видалити. Йому вдалось зробити автотрансфузію - це коли кров, яка з печінки накопичилась у черевній порожнині, переливають. Це можна робити, якщо не пошкоджені порожнисті органи. У його випадку не було пошкоджено кишківник і шлунок, тому кров була чистою, відтак її вдалось відфільтрувати і перелити. Це дуже добре – краще, ніж чужа кров,
– наголошує воїн АТО.

За її словами, дещо сприяє лікуванню Осмаєва те, що подружжя зараз дотримується посту, відтак шлунок і кишківник були пустими.

"Якщо б вони були наповненими, було б більше шансів, що куля їх задіне, тоді б кров перелити не вдалося б. Лікарі кажуть, головне пережити три доби, щоб гемодинаміка була позитивною – це найнебезпечніший час. Поки Адама підключили до апарату штучного дихання", – додала Окуєва.

Нагадаємо, 1 червня на Подолі у Києві сталася стрілянина, внаслідок якої вогнепальні поранення отримали двоє чоловіків.

Згодом стало відомо, що одним із поранених виявився росіянин Адам Осмаєв, якого підозрювали у замаху на президента Росії Володимира Путіна. Тепер він воює на Донбасі і очолює чеченський батальйон імені Джохара Дудаєва.

Разом зі своєю дружиною, яка також воювала в зоні АТО, Аміною Окуєвою, вони домовилися про зустріч з нібито французьким журналістом, який і вистрелив в Осмаєва. Окуєва встигла поранити нападника із нагородної зброї.

У стрільця виявили закордонний паспорт громадянина України на ім’я Олександра Дакара. Зараз обох чоловіків прооперовано та вони перебувають у 17-й лікарні Києва

Теги: Україна Адам Осмаєв Стрілянина в Києві Здоров'я Кримінал
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