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БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Омелян прокоментував ДТП за участі свого "радника"

20:55, сьогодні 667 Читать новость на русском
Винуватець ДТП в Києві
Винуватець ДТП в Києві / Фото із соцмереж

Міністр інфраструктури Володимир Омелян прокоментував ДТП в Києві, яку вчинив п'яний водій і представився радником міністра.

В коментарях до повідомлення про аварію у Facebook Омелян зазначив, що штатного радника з таким ім'ям в нього немає. Пізніше він також додав, Роман Булах – це співробітник державного підприємства "Укрсервіс", який відповідає за обслуговування систем відеонагляду будівлі, де розміщується низка держструктур.

В тому числі, це підприємство обслуговує будівлю Мінінфраструктури.

Нагадаємо, в соціальних мережах повідомили про те, що у Києві п’яний водій потрапив в автомобільну аварію та втік з місця події. Він представився радником міністра інфраструктури, хоча лише мав перепустку для в’їзду на територію.

Теги: Україна Київ Володимир Омелян Міністерство інфраструктури Аварії та ДТП
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