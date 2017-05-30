"Опоблок" вимагає переглянути економічну частину Угоди про асоціацію

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Депутати партії "Опозиційний блок" вітають ратифікацію Угоди про асоціацію України з Євросоюзом, але вважають, що її економічна частина повинна бути переглянута.
Про це йдеться в заяві, опублікованій на офіційному сайті партії.
"Опозиційний блок" вітає остаточну ратифікацію Угоди про асоціацію з Євросоюзом. Однак ми вимагаємо в інтересах держави та її громадян переглянути економічну частину угоди. Відносини з зарубіжними партнерами мають бути взаємовигідними ", – зазначили у політсилі.
В "Опоблоці" вважають, що українська влада не використала шанс щодо отримання переваг завдяки зоні вільної торгівлі з боку ЄС.
Незважаючи на те, що зона вільної торгівлі з боку Євросоюзу діє вже три роки, поліпшень в торгівлі з європейськими країнами не відбулося. Навпаки, експорт в країни ЄС в 2016 році в порівнянні з 2013 роком впав на 19,5% – з 16,76 до 13,49 мільярдів доларів,
– йдеться в заяві.
На думку представників політсили, причиною є відсутність експортно-кредитного агентства.
"Опозиційний блок" вимагає від влади почати переговори про перегляд економічної частини Угоди про асоціацію з ЄС і вжити заходів по відновленню позицій українських експортерів на всіх зарубіжних ринках. Економічне зростання і соціальний добробут громадян повинні бути пріоритетом для будь-якої влади, якщо вона хоче залишатися владою ", – наполягають в "Опоблоці".
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