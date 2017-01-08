Папа Римський відмовився їздити на бронеавтомобілі

Папа Римський Франциск відмовився пересуватися на броньованому автомобілі. Понтифік розуміє, що може стати об'єктом нападу, однак, на відміну від своїх попередників, не планує посилювати заходи безпеки у такий спосіб.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на інтерв'ю у введенні нової книги італійського автора Андреа Торніеллі.

Я усвідомлюю ризики... Можливо, це нерозсудливо, але у мене немає ніякого страху за себе. Завжди є ризик нападу зі сторони безумців, але Господь завжди поруч. Я не можу дозволити собі пересуватися в куленепробивних автомобілях,

– заявив Папа Римський.

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Додамо, що за останні два роки в Італії поліція значно посилила заходи безпеки в районі Ватикану після нападів екстремістів, що сталися в Європі.

Нагадаємо, на броньованому автомобілі переміщалися всі попередники Франциска після того, як в 1981 році було скоєно замах на Папу Римського Івана Павла II.