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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Папа Римський відмовився їздити на бронеавтомобілі

15:03, сьогодні 94 Читать новость на русском
Папа Римський Франциск
Папа Римський Франциск / Getty Images

Папа Римський Франциск відмовився пересуватися на броньованому автомобілі. Понтифік розуміє, що може стати об'єктом нападу, однак, на відміну від своїх попередників, не планує посилювати заходи безпеки у такий спосіб.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на інтерв'ю у введенні нової книги італійського автора Андреа Торніеллі.

Я усвідомлюю ризики... Можливо, це нерозсудливо, але у мене немає ніякого страху за себе. Завжди є ризик нападу зі сторони безумців, але Господь завжди поруч. Я не можу дозволити собі пересуватися в куленепробивних автомобілях,
– заявив Папа Римський.

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Додамо, що за останні два роки в Італії поліція значно посилила заходи безпеки в районі Ватикану після нападів екстремістів, що сталися в Європі.

Нагадаємо, на броньованому автомобілі переміщалися всі попередники Франциска після того, як в 1981 році було скоєно замах на Папу Римського Івана Павла II.

Теги: Папа Римський Франциск Ватикан релігія
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