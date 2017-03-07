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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Парламент Угорщини ухвалив антилюдський закон

21:50, сьогодні 808 Читать новость на русском

Угорський парламент схвалив законопроект, за яким на час розгляду заяви про надання притулку, мігранти житимуть у вантажних контейнерах на кордоні. При цьому людям заборонятиметься вільно пересуватись країною.

Вантажні контейнери для мігрантів розмістять на кордоні із Сербією.

Наразі на розгляд заяв про надання притулку в Угорщині уже чекають понад 6 сотень мігрантів. Зараз вони живуть у таборах усередині країни.

Рішення парламенту про ізольовані табори на кордоні уже розкритикували представники правозахисної організації Amnesty International.

Сім'ї з маленькими дітьми та підлітками будуть замкнені та кинуті напризволяще. Це дуже тривожно з боку прав людини і гуманної точки зору,
– повідомила праовзахисниця Джулія Іван.

Нагадаємо, що Угорщина від початку міграційної кризи у Європі зайняла жорстку позицію стосовно біженців.

Читайте також: На кордоні України з Угорщиною з'явиться новий пункт пропуску

Теги: Угорщина Законопроект Сербія
Джерело: 24 Канал
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