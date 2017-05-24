Пекельна доба у зоні АТО: найгарячіше на Приморському напрямку

Ситуація у зоні проведення АТО залишається складною, оскільки бойовики продовжують обстрілювати підрозділи ЗС України вздовж усієї лінії розмежування, подекуди застосовуючи й важке артилерійське озброєння.

Як йдеться у традиційному зведенні прес-центру Штабу АТО, упродовж минулої доби терористи на Донбасі здійснили 53 обстріли по українських воїнах.

Найгарячіше було на Приморському напрямку, де бойовики 29 разів відкривали вогонь.

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Зокрема, вчора ввечері, 23 травня, противник двічі обстріляв наші позиції в районі Широкиного зі 120-міліметрових мінометів, випустивши два десятки смертоносних снарядів. З настанням сутінок ворожі обстріли невисокої інтенсивності із застосуванням гранатометів та стрілецької зброї зафіксовані поблизу Талаківки, Гнутового, Новотроїцького та Водяного. З західних околиць тимчасово окупованого Донецька бандформування відкривали вогонь з 82-міліметрових мінометів по наших оборонних укріпленнях на підступах до Мар'їнки та Красногорівки,

– розповідають українські військові.

Щодо Донецького напрямку, то тут було зафіксовано 13 обстрілів, здебільшого із використанням важкого артилерійського озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями.

"Зокрема, під вечір бойовики обстріляли наші опорні пункти у південному передмісті Авдіївки з РСЗВ "Град" та 120-міліметрових мінометів. Під час цього обстрілу декілька реактивних снарядів бойовики випустили по житловому сектору Авдіївки, внаслідок чого один місцевий мешканця було поранено, 4 приватні будинки – зруйновано вщент, ще більше десятка житлових споруд – пошкоджено. Пізніше на цій ділянці противник двічі вдарив з потужних систем ствольної артилерії калібру 152 міліметри. А за декілька хвилин до опівночі бандити зі 120-міліметрових мінометів обстріляли наші укріплення біля Пісків", – зауважили у прес-центрі.

На Луганському напрямку своєю чергою терористи 11 разів використовували зброю.

"Після 18.00 години і до опівночі НЗФ відкривали вогонь по опорних пунктах сил АТО поблизу Новоолександрівки та Новозванівки з великокаліберних кулеметів. З гранатометів та стрілецької зброї бойовики обстрілювали українських захисників біля Кримського та Валуйського", – додали у Штабі АТО.

Зауважимо, що внаслідок таких злочинних дій з боку проросійських військ одного українського військовослужбовця було поранено.