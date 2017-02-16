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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА

Пентагон звинуватив Росію у порушенні світової стабільності

17:22, сьогодні 569 Читать новость на русском
Джеймс Меттіс
Джеймс Меттіс / Getty Images

Голова Пентагону Джеймс Меттіс вважає, що Росія втручалася або намагалася втрутитися у виборчий процес низки демократичних держав.

Таку заяву він зробив на брифінгу у Брюсселі за підсумками зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО, передає "Інтерфакс-Україна".

Агресивні дії з боку Росії порушили міжнародне право та стабільність. Ми детально обговорили всю стратегічну ситуацію, в якій перебуває Альянс. Багато хто із союзників розуміє, що 2014 був роком, який поставив союзників перед новою реальністю. Моє послання союзникам було простим: НАТО було створено за стратегічною необхідністю та ця інституція повинна еволюціонувати у новій стратегічній реальності. Наше співтовариство націй перебуває під загрозою, яка виходить з різних сторін,
– наголосив очільник Пентагону та нагадав про ситуацію на сході альянсу, кібератаки та міжнародний тероризм, який надходить із Північної Африки та Близького Сходу.

Крім того, голова оборонного сектору США підкреслив, що у нього залишилося мало сумнівів щодо того, що Росія втручалася або намагалася втрутитися у виборчий процес низки демократичних держав".

Читайте також: Голова Пентагону: США не хотіли б співпрацювати з Росією у військовому плані

Теги: Новини Росії США Політика НАТО Пентагон
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