Перший півфінал національного відбору на Євробачення-2017: онлайн-трансляція

Перший півфінал національного відбору на Євробачення-2017 стартує 4 лютого о 19:00.

У першому півфіналі беруть участь СКАЙ, Рома Веремейчик, Lumiere, Monochromea, Laliko, Сальто Назад, MamaRika, Tayanna, Арсен Мірзоян.

Система голосування на національному відборі залишається такою ж, як і в минулому році: журі виставляють учасникам бали, глядачі голосують шляхом sms, після чого бали від суддів і глядачів підсумовують.

Ведучим нацвідбору є Сергій Притула. У журі сидять Костянтин Меладзе, Андрій Данилко та переможниця Євробачення-2016 року Джамала.

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