Підсумковий випуск новин за 19:00: Марш рівності у Польщі. Зона АТО

У підсумковому випуску новин 3 червня станом на 19:00 – у Польщі представники ЛГБТ-спільноти маршем пройшли центральними вулицями Варшави. Яка ситуація на фронті.

Також у випуску: Добровольцю Адаму Осмаєву, якого намагалися вбити цього тижня, стає краще. Начальника відділу Міжрегіональної митниці Держфіскалслужби затримала спільно з Нацполіцією Військова прокуратура Львівського гарнізону. З наступного тижня 29 членом альянсу стане Чорногорія. У Німеччині через загрозу терактів призупинили один із найбільших фестивалів Європи - Rock am Ring.

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