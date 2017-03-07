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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ
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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Підсумковий випуск новин за 19:00: Московські фейки у суді ООН. Стан доріг до кордону

Випуск новин 20:20, сьогодні 162 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин 7 березня станом на 19:00 – у Міжнародному судді ООН Росія представила безліч фейків та "дивних" заяв. В якому стані дороги на Львівщині, які вважалися найкращими у регіоні.

Також у випуску:

Романа Насірова утримують у СІЗО на загальних умовах.

У Харкові врятували дівчинку від суїциду. Вона була учасницею "групи смерті" в соціальній мережі.

Президент підписав доктрину інформаційної безпеки.

Які сюрпризи готує весна: синоптики склали прогноз погоди на наступні 3 місяці.

Білорусь та Росія «посварилися» через ціну на газ.

Україна увійшла у ТОП-3 експортерів аграрної продукції до ЄС.

87 Женевський автосалон відчинив двері для преси.

Теги: Випуск новин
Джерело: 24 Канал
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