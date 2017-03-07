Підсумковий випуск новин за 19:00: Московські фейки у суді ООН. Стан доріг до кордону
Випуск новин 20:20, сьогодні 162 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин 7 березня станом на 19:00 – у Міжнародному судді ООН Росія представила безліч фейків та "дивних" заяв. В якому стані дороги на Львівщині, які вважалися найкращими у регіоні.
Також у випуску:
Романа Насірова утримують у СІЗО на загальних умовах.
У Харкові врятували дівчинку від суїциду. Вона була учасницею "групи смерті" в соціальній мережі.
Президент підписав доктрину інформаційної безпеки.
Які сюрпризи готує весна: синоптики склали прогноз погоди на наступні 3 місяці.
Білорусь та Росія «посварилися» через ціну на газ.
Україна увійшла у ТОП-3 експортерів аграрної продукції до ЄС.
87 Женевський автосалон відчинив двері для преси.
Джерело: 24 Канал
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