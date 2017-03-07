Підсумковий випуск новин за 19:00: Московські фейки у суді ООН. Стан доріг до кордону

У підсумковому випуску новин 7 березня станом на 19:00 – у Міжнародному судді ООН Росія представила безліч фейків та "дивних" заяв. В якому стані дороги на Львівщині, які вважалися найкращими у регіоні.

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