Пінчук запропонував стратегію відносин з Євросоюзом на найближчі роки

Український бізнесмен Віктор Пінчук опублікував програмну статтю, в якій заявив про необхідність визнання Україною факту зміни еліт Заходу і перегляду західними політиками своїх першочергових пріоритетів.

Статтю Віктора Пінчука опублікувало видання "Українська правда".

Як зазначив сам автор, ця стаття стала відповіддю на дискусію навколо його недавньої авторської колонки в американському виданні Wall Street Journal. "Не відмовляюся від своїх тез, хочу тільки пояснити їх. У тому числі і тому, що в обговоренні мені приписують те, чого я не говорив", – уточнив бізнесмен.

Віктор Пінчук відзначає, що глобальна ситуація в світі кардинально змінюється, і Україна не може дозволити собі не помічати цього.

Відбувається зміна еліт Заходу. Сам Захід вперше за довгий час піддається загрозам, тому переглядає пріоритети. І, що головне для нас, змінюється міжнародна група партнерів, які до цього моменту допомагали нам вистояти. Ми не знаємо, як все буде, але точно не так, як раніше. І ми повинні готуватися до цього вже зараз,

– попередив Пінчук.

Він також вважає, що "українське питання" цілком може стати елементом великої геополітичної угоди, поряд з сирійським конфліктом, російсько-американськими відносинами, боротьбою з тероризмом, проблемою біженців, долею Євросоюзу і трансатлантичного партнерства, Північною Кореєю і так далі.

"Їм (європейським політикам, – ред.) потрібні швидкі результати, яких від них чекає виборець. У наших силах допомогти лідерам Заходу їх досягти. В обмін на їхню допомогу в досягненні наших цілей", – заявив Віктор Пінчук.

Бізнесмен зазначає, що на Заході все частіше перемагають ті, хто обіцяє вирішувати не світові конфлікти, а внутрішні проблеми.

Однак у будь-яких західних політиків є ціннісні обмеження. Їм невигідні санкції, їм потрібно торгово-економічне співробітництво з Росією, взаємодія з нею в Сирії і в боротьбі з ІГІЛ. Але для них як і раніше неприпустимо, якщо їх звинуватять в потуранні війні в Європі або порушень міжнародного права,

– заявив він.

Віктор Пінчук також висловив думку, що будівництво України за європейськими стандартами сьогодні діаметрально розходиться з російськими мріями про нас як про failed state (державу-невдаху).

"Тут – ніяких компромісів з Росією. Чи не наполягаючи зараз на членство (в ЄС, – ред.), "полегшуючи життя" Євросоюзу і йдучи з ним на компроміс, в обмін на це ми повинні домагатися від ЄС конкретних речей: більш істотнї фінансової допомоги і серйозної підтримки економіки України; рішучіших кроків по зближенню України з Європейським Союзом (наприклад, в цьому випадку "безвіз" у нас вже давно б був, ратифікація Угоди про асоціацію йшла б значно простіше і швидше); більш проукраїнську позицію ЄС у всіх можливих форматах обговорення мирного врегулювання; абсолютної принциповості в питанні продовження санкцій проти Росії за відсутності прогресу в мирному процесі", – зазначив бізнесмен.

"Ті, хто звинувачують мене в заклику відмовитися від ідеї членства України в ЄС, або неуважно читали текст, або просто брешуть. У статті в WSJ чітко написано: "Україні слід розглянути тимчасову відмову від членства в ЄС як від заявленої мети на найближче майбутнє». Чи хотів би я бачити сьогодні Україну членом ЄС? Однозначно – так. Наполягаючи зараз на перспективі членства, ми тільки послаблюємо позиції наших друзів в Європейському Союзі. А заодно створюємо всередині нього чергову лінію розколу", – пояснює Пінчук.

На думку Пінчука, зараз українці повинні будувати за європейськими принципами і в повній відповідності з європейськими стандартами власну сильну країну.

Повний текст статті можна прочитати на сайті видання "Українська правда".