Після виходу Ryanair з України, МАУ суттєво зменшила кількість бюджетних квитків

Після того, як Ryanair скасував рейси з України, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" суттєво зменшила кількість лоукост-квитків.

Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян в інтерв'ю сайту "Обозреватель".

За його словами, до повідомлення про захід Ryanair в Україну, МАУ продава лише 1% лоукост-квитків. Коли Ryanair заявив про вихід на український ринок, кількість лоукост-квитків зросла одразу до 12%.

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"Ми бачимо дуже цікаву статистику. Тільки-но авіакомпанія Ryanair офіційно заявила, що виходить на ринок України, – до того моменту ми взагалі не згадували назву цієї компанії під час перемовин, – МАУ одразу почали пропонувати спеціальні акції на квитки. До березня лише 1% квитків МАУ були за так званою "лоукост"-ціною", – наголоив Омелян.

10 липня у Ryanair заявили, що компанія йде з України через недотримання раніше досягнутої угоди із Міністерством інфраструктури України та посадовцями аеропорту "Бориспіль". Відразу кількість лоукост-квитків у МАУ зменшилася.

Після того, як Ryanair заявив, що через позицію аеропорту "Бориспіль", який захищає інтереси МАУ, не буде літати в Україну, одразу кількість таких суперпропозицій квитків на сайті МАУ впала до 4%. Збіг? Я вважаю, точно ні,

– додав він.

Нагадаємо, планувалося, що з жовтня 2017 року українці також зможуть подорожувати найдешевшим європейським лоукостом Ryanair. Літаки ірландської авіакомпанії планували здійснювати рейси з аеропортів Києва та Львова до низки європейських країн за досить привабливими бюджетними цінами.



10 липня стало відомо, що відомий ірландський лоукостер Ryanair може оголосити про скасування авіапольотів в Україну. Згодом на офіційному сайті авіакомпанії Ryanair зникла можливість придбати квитки з України у країни Європи і назад.



Ввечері, 10 липня, на офіційному сайті лоукосту з’явилося повідомлення про те, що Ryanair йде із України через недотримання раніше досягнутої угоди із Міністерством інфраструктури України та посадовцями аеропорту "Бориспіль".



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