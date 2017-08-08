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Після виходу Ryanair з України, МАУ суттєво зменшила кількість бюджетних квитків

14:05, сьогодні 48
МАУ зменшила кількість бюджетних квитків (Ілюстрація)
МАУ зменшила кількість бюджетних квитків (Ілюстрація) / flyuia.com

Після того, як Ryanair скасував рейси з України, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" суттєво зменшила кількість лоукост-квитків.

Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян в інтерв'ю сайту "Обозреватель".

За його словами, до повідомлення про захід Ryanair в Україну, МАУ продава лише 1% лоукост-квитків. Коли Ryanair заявив про вихід на український ринок, кількість лоукост-квитків зросла одразу до 12%.

Читайте також: Не Ryanair єдиним: у Львові чекають на ще два лоукости

"Ми бачимо дуже цікаву статистику. Тільки-но авіакомпанія Ryanair офіційно заявила, що виходить на ринок України, – до того моменту ми взагалі не згадували назву цієї компанії під час перемовин, – МАУ одразу почали пропонувати спеціальні акції на квитки. До березня лише 1% квитків МАУ були за так званою "лоукост"-ціною", – наголоив Омелян.

10 липня у Ryanair заявили, що компанія йде з України через недотримання раніше досягнутої угоди із Міністерством інфраструктури України та посадовцями аеропорту "Бориспіль". Відразу кількість лоукост-квитків у МАУ зменшилася.

Після того, як Ryanair заявив, що через позицію аеропорту "Бориспіль", який захищає інтереси МАУ, не буде літати в Україну, одразу кількість таких суперпропозицій квитків на сайті МАУ впала до 4%. Збіг? Я вважаю, точно ні,
– додав він.

Нагадаємо, планувалося, що з жовтня 2017 року українці також зможуть подорожувати найдешевшим європейським лоукостом Ryanair. Літаки ірландської авіакомпанії планували здійснювати рейси з аеропортів Києва та Львова до низки європейських країн за досить привабливими бюджетними цінами.

10 липня стало відомо, що відомий ірландський лоукостер Ryanair може оголосити про скасування авіапольотів в Україну. Згодом на офіційному сайті авіакомпанії Ryanair зникла можливість придбати квитки з України у країни Європи і назад.

Ввечері, 10 липня, на офіційному сайті лоукосту з’явилося повідомлення про те, що Ryanair йде із України через недотримання раніше досягнутої угоди із Міністерством інфраструктури України та посадовцями аеропорту "Бориспіль".

Якщо ви вже встигли придбати авіаквитки Ryanair, на нашому сайті ви можете ознайомитися з докладною інструкцією, що робити із квитками, які придбали раніше до/з України.

Теги: Новини України авіація Ryanair Володимир Омелян Міністерство інфраструктури Бориспіль гроші
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