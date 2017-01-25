17:11
25 січ 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Росіянам заборонили тримати ведмедів. Пенсії на вечерю
Вєсті Кремля
20:55, 24 січня
Вєсті.UA. Вічний Гройсман. Лопата Кузьміна
Вєсті.UA
19:10, 24 січня
Хто оберігає українців: нова поліція чи стара міліція
ЦРУ
21:45, 24 січня
Випуск новин за 16:00: Українське радіо в Криму. Рейтинги корупції
Випуск новин
17:02, сьогодні
Про конфлікт з Тодуровим, вакцинацію та цивільних лікарів в АТО: інтерв'ю із Супрун
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:54, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Україна
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Плотницький збунтувався проти російських кураторів

15:53, сьогодні 2710 Читать новость на русском
Плотницький покарав сайт, який з ним не погодив новинки
Плотницький покарав сайт, який з ним не погодив новинки / uapress.info

Ватажок терористів самопроголошеної "ЛНР" Ігор Плотницький категорично відмовився погоджувати з російськими кураторами свої поїздки в Москву.

Про це пише видання "Обозреватель", посилаючись на власні джерела в СБУ.

Ватажок терористів вважає себе повністю незалежною фігурою.

Це вже призвело до конфлікту між ватажком "ЛНР" і заступником міністра економічного розвитку РФ Сергієм Назаровим. Справа в тому, що керівництво одного з порталів, підконтрольних терористам, відмовилось виконувати вказівки Плотницького, а виконувати тільки прямі вказівки Назарова.

В результаті Плотницький від'єднав офіс цього сайту від тепло- і газо- постачання.

Читайте також: Ким є ватажки терористів Донбасу для Кремля: думка фахівця

Теги: Україна Війна на Донбасі Ігор Плотницький Луганськ Новини Росії
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Разведчик из Крыма: На Донбассе приходилось вести разведку против своих же
сьогодні, 16:31 Разведчик из Крыма: На Донбассе приходилось вести разведку против своих же
Євгенія Мазур 1246
Євробачення-2017: дізнайся більше про учасників і проголосуй!
24 січня, 12:44 Євробачення-2017: дізнайся більше про учасників і проголосуй!
Як вдягатися в морози і дорослим, і дітям: практичні поради
сьогодні, 15:00 Як вдягатися в морози і дорослим, і дітям: практичні поради
Анастасія Ковач-Петрушенко 1180
Почему российская интеллигенция несет пургу про
сьогодні, 12:47 Почему российская интеллигенция несет пургу про "русский мир"
Медіа 1 3361
Закон про мову: нельзя тушить пожар бензином
сьогодні, 08:37 Закон про мову: нельзя тушить пожар бензином
Михайло Голубєв 3 7460
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 341
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Через війну на Донбасі Росія нарощує м'язи на кордоні з Україною
 сьогодні , 14:34
Смертельна ДТП на Закарпатті: двоє загиблих і троє травмованих
 24 вересня 2016 , 17:45
Разведчик: На мирных территориях сепарских городов хватает
 26 січня , 16:30
Кузьмі було б 48: життя, музика й ідеї, які сповідував музикант
 17 серпня 2016 , 14:15
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук