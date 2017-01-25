Плотницький збунтувався проти російських кураторів

Ватажок терористів самопроголошеної "ЛНР" Ігор Плотницький категорично відмовився погоджувати з російськими кураторами свої поїздки в Москву.

Про це пише видання "Обозреватель", посилаючись на власні джерела в СБУ.

Ватажок терористів вважає себе повністю незалежною фігурою.

Це вже призвело до конфлікту між ватажком "ЛНР" і заступником міністра економічного розвитку РФ Сергієм Назаровим. Справа в тому, що керівництво одного з порталів, підконтрольних терористам, відмовилось виконувати вказівки Плотницького, а виконувати тільки прямі вказівки Назарова.

В результаті Плотницький від'єднав офіс цього сайту від тепло- і газо- постачання.

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