Поблизу зони АТО затримано двох поліцейських-хабарників

На Донеччині затримали на хабарі двох поліцейських. Силовики вимагали 80 тисяч гривень від жителя Маріуполя за повернення йому раніше вилученого автомобіля.

Окрім того вони вимагали неправомірну вигоду у сумі 5000 доларів США від іншого громадянина за не притягнення його до кримінальної відповідальності за угон автотранспортного засобу, повідомили у прокуратурі Донецької області.

Поліцейських затримали на гарячому під час передачі грошей на одному з блок-постів біля Маріуполя. Зараз вирішують, який запобіжний захід їм обрати.

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