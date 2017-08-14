Подивись у дзеркало, – мер Шарлотсвілля звинувачує Трампа у кривавих заворушеннях

Мер американського міста Шарлотсвілль Майк Сайнер, де напередодні відбулись сутички між націоналістами та їхніми противниками, покладає відповідальність за це на президента США Дональд Трампа.

За словами Майка Сайнера, під час своєї передвиборчої кампанії Дональд Трамп сприяв радикалізації суспільства, інформує DW.

Як свідчить стара приказка, якщо ти танцюєш з дияволом, то змінюється не диявол, а ти,

– сказав Сайнер під час свого виступу.

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Він закликав Трампа "поглянути в дзеркало", чи в ньому ще нічого не змінилось.

На думку мера Шарлотсвілля, загравання Трампа з націоналістами під час виборчої кампанії сприяли зростанню радикальних настроїв в країні.

У своєму Twitter Сайнер іронічно подякував Трампу за те, що той врешті-решт засудив ненависть.

@realDonaldTrump, thanks, at long last, for condemning hate in speech and action. Our work here is just beginning. Yours is too. — Mike Signer (@MikeSigner) 12 серпня 2017 р.

Нагадаємо, в місті Шарлотсвілль, що в штаті Вірджинія 12 серпня під час акцій протесту у натовп протестувальників на шаленій швидкості влетів автомобіль. Одна людина загинула, ще близько 30 зазнали поранень.



Дональд Трамп у своєму Twitter небагатослівно написав, що це "сумно".