Незалежний кандидат у президенти Франції екс-міністр економіки Еммануель Макрон може обійти лідера правої партії "Національний фронт" Марін Ле Пен у другому турі президентських виборів.

Про це свідчать дані опитування, проведеного дослідницьким інститутом Odoxa.

Згідно з даними, Макрон може обійти Ле Пен у другому турі з результатом у 61% голосів проти її 39%.

При цьому, за результатами опитування, прихильниця політики президента Росії Володимира Путіна Ле Пен і раніше лідирує в першому турі голосування з 27%, в той час як Макрон в першому турі повинен набрати 25%, а Фійон – 19% голосів.

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Зазначимо, що вибори президента країни пройдуть у Франції вже навесні: перший тур запланований на 23 квітня, другий – на 7 травня.