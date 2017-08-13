Прогноз погоди на 14 серпня: на заході – прохолода, а на сході – спека

Погода в понеділок, 14 серпня, продовжить бути прохолодною, проте лише на території Західної та Північної України. Окрім того, там очікуються дощі та грози.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
"Атмосферний фронт підійшов до нашого заходу і з'явилися дощі та грози. На Маковія, 14 серпня, пройдуть короткочасні дощі та грози у західних областях, у південній частині та дійдуть до півночі", – мовиться у повідомленні синоптика.
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У більшості центральних областей України, а також на сході та на півдні, не зважаючи на дощі, погода буде досить спекотною. Температура повітря становитиме від +30 до +36 градусів.
Тим часом погода в Києві буде, ймовірно, дощовою з грозами, а температура повітря очікується від +26 до +28 градусів.
Прогноз погоди на понеділок, 14 серпня, у містах України:
Ужгород – +25…+27
Львів – +22…+24
Івано-Франківськ – +22…+24
Тернопіль – +23…+25
Чернівці – +22…+24
Хмельницький – +25…+27
Луцьк – +22…+24
Рівне – +23…+25
Житомир – +25…+27
Вінниця – +25…+27
Одеса – +29…+31
Миколаїв – +32…+34
Херсон – +34…+36
Сімферополь – +34…+36
Кропивницький – +31…+33
Черкаси – +27…+29
Чернігів – +25…+27
Суми – +27…+29
Полтава – +31…+33
Дніпро – +32…+34
Запоріжжя – +34…+36
Донецьк – +34…+36
Луганськ – +34…+36
Харків – +34…+36
Київ – +23…+25
Прогноз погоди на 14 серпня від Укргідрометцентру