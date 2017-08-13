Прогноз погоди на 14 серпня: на заході – прохолода, а на сході – спека

Погода в понеділок, 14 серпня, продовжить бути прохолодною, проте лише на території Західної та Північної України. Окрім того, там очікуються дощі та грози.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

"Атмосферний фронт підійшов до нашого заходу і з'явилися дощі та грози. На Маковія, 14 серпня, пройдуть короткочасні дощі та грози у західних областях, у південній частині та дійдуть до півночі", – мовиться у повідомленні синоптика.

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У більшості центральних областей України, а також на сході та на півдні, не зважаючи на дощі, погода буде досить спекотною. Температура повітря становитиме від +30 до +36 градусів.

Тим часом погода в Києві буде, ймовірно, дощовою з грозами, а температура повітря очікується від +26 до +28 градусів.

Прогноз погоди на понеділок, 14 серпня, у містах України:

Ужгород – +25…+27

Львів – +22…+24

Івано-Франківськ – +22…+24

Тернопіль – +23…+25

Чернівці – +22…+24

Хмельницький – +25…+27

Луцьк – +22…+24

Рівне – +23…+25

Житомир – +25…+27

Вінниця – +25…+27

Одеса – +29…+31

Миколаїв – +32…+34

Херсон – +34…+36

Сімферополь – +34…+36

Кропивницький – +31…+33

Черкаси – +27…+29

Чернігів – +25…+27

Суми – +27…+29

Полтава – +31…+33

Дніпро – +32…+34

Запоріжжя – +34…+36

Донецьк – +34…+36

Луганськ – +34…+36

Харків – +34…+36

Київ – +23…+25



Прогноз погоди на 14 серпня від Укргідрометцентру