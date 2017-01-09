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Поліція арештувала 5 родичів терориста з Єрусалиму

10:54, сьогодні 215 Читать новость на русском
Місце теракту в Єрусалимі
Місце теракту в Єрусалимі / Getty Images

Ізраїльська поліція заарештувала 9 осіб у справі про теракт в Єрусалимі.

Про це повідомляє Associated Press.

Як розповіли правоохоронці, 5 заарештованих є родичами водія вантажівки, який здійснив наїзд на людей. Всі вони проживали в кварталі Джабель Мукабер у східному Єрусалимі.

Нагадаємо, 8 січня у Єрусалимі вантажівка протаранила групу військових.

В мережі з’явилось відео з камер спостереження, яке вдалось відзняти момент зухвалого нападу.

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Державі Ізраїль Геннадій Надоленко заявив, що за кермом автомобіля сидів араб, який мав ізраїльське посвідчення особи.

Теги: Поліція Ізраїль Теракт Тероризм арешт
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