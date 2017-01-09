Поліція арештувала 5 родичів терориста з Єрусалиму

Ізраїльська поліція заарештувала 9 осіб у справі про теракт в Єрусалимі.

Про це повідомляє Associated Press.

Як розповіли правоохоронці, 5 заарештованих є родичами водія вантажівки, який здійснив наїзд на людей. Всі вони проживали в кварталі Джабель Мукабер у східному Єрусалимі.

Нагадаємо, 8 січня у Єрусалимі вантажівка протаранила групу військових.



В мережі з’явилось відео з камер спостереження, яке вдалось відзняти момент зухвалого нападу.



Надзвичайний і Повноважний Посол України в Державі Ізраїль Геннадій Надоленко заявив, що за кермом автомобіля сидів араб, який мав ізраїльське посвідчення особи.