Поліція прокоментувала стрілянину людей у камуфляжі у Харкові

Після перестрілки у Харкові увечері 17 лютого поліцейські затримали дев'ять осіб, у яких вилучили зброю.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

Правоохоронці, зокрема, підтвердили, що в результаті інциденту було поранено одну особу.

"Постраждалого доставлено до лікарні. Наразі стан його здоров’я задовільний. За попередніми даними, постріл було скоєно з мисливської зброї", – розповіли у поліції.

Також наголошується, що для встановлення обставин виїхали 8 нарядів патрульної служби та слідчо-оперативна група Шевченківського відділу поліції міста Харкова.

У результаті поліцейським вдалося затримати 9 осіб та вилучити зброю.

Поліція опублікувала фото вилученої в дитячому садку зброї pic.twitter.com/3mZjkmmWTc — Громадське Харків (@Hromadske_kh) 17 лютого 2017 р.

У приміщенні дитячого садочка, де сховалися винуватці стрілянини, відбувся огляд. Там можна помітити невеликі пошкодження, зокрема розбите скло. Яких-небудь руйнувань у дитячому садочку немає. Також підтверджень того, що там зводилися баррикади, немає. Вони там перебували упродовж нетривалого періоду часу, оскількі патрульні, які оперативно з'явилися на місці пригоди, зуміли завадити їм створити бюарикади, затримавши зловмисників. Але чи хотіли вони їх створювати, ще неясно. Спротиву не було, тому в результаті затримання ні правоохоронці, ні люди у камуфляжі не постраждали,

– повідомив начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко.

Інформацію про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Зауважимо, що санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

Наразі встановлюються усі обставини та учасники інциденту. Триває огляд місця події.

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Нагадаємо, увечері 17 лютого з'явилась інформація, що у Харкові бійці батальйону "Донбас" влаштували перестрілку з активістами "Східного корпусу". Ймовірна причина – кофлікт щодо блокади торгівлі з окупантами Донбасу, оскільки останні її не підтримують.



Згодом з'ясувалося, що винуватцями стрілянини стали все ж не бійці "Донбасу", а люди екс-"регіонала" Євгенія Мураєва.