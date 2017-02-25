Поліція відпустила затриманих напередодні адміністраторів дитячих груп смерті

До вечора на місцях проживання "кураторів", які намагалися довести дітей до суїциду, проводилися обшуки і допити.

Оперативні співробітники, які затримали 24 лютого адміністраторів так званих "груп смерті" в соцмережах, були змушені відпустити їх на волю, пише "Новое время".

Були затримані 2 студентів четвертого курсу, які навчаються у Києві в медуніверситеті. Ці хлопці пояснили, що діяли з цікавості і намагалися зрозуміти, як працює свідомість людини, і чи вдасться маніпулювати підлітками, які потрапили у скрутне становище. Вони давали завдання і діти їх виконували. Студенти вчаться не на медичних факультетах, вони не мають відношення до спеціальності "психіатрія",

– повідомило джерело.

Також відомо, що дані зловмисники досі не довели до самогубства ні одну жертву.

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У нас немає потерпілої сторони, відповідно, ми не можемо їм ставити жодну статтю кримінального кодексу. Довелося відпустити їх на свободу,

– повідомив правоохоронець.

Нагадаємо, що вчора поліція затримала 2 адміністраторів суїцидальних груп у соціальних мережах.



Також, всією Україною ширяться групи смерті, які спонукають підлітків до суїциду. Журналісти 24 Каналу намагались розібратись, хто за ними стоїть і як вберегти дитину від їхнього впливу.