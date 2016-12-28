Половині населення України байдуже на безвіз

Половина населення України не вважає важливим запровадження безвізового режиму з ЄС, а для 44% опитаних безвіз має значення.

Про це йдеться в результатах соціологічного дослідження Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, проведеного спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

За результатами опитування, запровадження безвізового режиму є важливим для 44% українців, а не важливим – для 50%.

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Згідно з листопадовим опитуванням групи "Рейтинг", для 57% респондентів запровадження безвізового режиму з Європейським Союзом не є важливим, в той час як для 39% це є важливим.