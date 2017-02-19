Порошенко дав гучний коментар щодо визнання Росією паспортів "ДНР" і "ЛНР"

Росія вкотре порушує міжнародне право та окупує Україну.

Таку заяву зробив президент України Петро Порошенко під час брифінгу в Мюнхені після зустрічі з віце-президентом США Майклом Пенсом.

Я проінформував віце-президента про нещодавнє рішення президента Путіна про визнання паспортів окупованих територій, так званих "ЛНР" і "ДНР". Для мене це є черговим доказом і російської окупації, і російського порушення міжнародного права, і символічно, що це відбулося цинічно під час проведення Мюнхенської конференції з безпеки,

– зауважив він.

Крім того, гарант зазначив, що Україна була однією з головних тем на Мюнхенській конференції та "отримала чергове потужне підтвердження солідарності" в її боротьбі з російською агресією.

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Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання документів, які видаються на територіях окупованого Донбасу.