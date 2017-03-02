Порошенко пояснив, чому ЄС має ввести нові санкції проти Росії

Президент Петро Порошенко вважає, що ЄС мають ввести нові санкції через захоплення українських підприємств на Сході та визнання Росією документів псевдореспублік.

Про це Глава держави заявив під час зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини Зігмаром Гарбрієлем.

Спровокована бойовиками нова ескалація насильства на Донбасі, визнання документів так званих "ЛНР" та "ДНР", привласнення українських підприємств є черговим свідченням агресії РФ та вимагає задіяння нових санкційних інструментів з боку ЄС,

– зазначив Порошенко.

Також він наголосив на важливості збереження чинних санкцій проти Росії.

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