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ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕТРО ПОРОШЕНКО

Порошенко пояснив, чому ЄС має ввести нові санкції проти Росії

19:28, сьогодні 52 Читать новость на русском
Порошенко та Гарбрієль
Порошенко та Гарбрієль / Getty Images

Президент Петро Порошенко вважає, що ЄС мають ввести нові санкції через захоплення українських підприємств на Сході та визнання Росією документів псевдореспублік.

Про це Глава держави заявив під час зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини Зігмаром Гарбрієлем.

Спровокована бойовиками нова ескалація насильства на Донбасі, визнання документів так званих "ЛНР" та "ДНР", привласнення українських підприємств є черговим свідченням агресії РФ та вимагає задіяння нових санкційних інструментів з боку ЄС,
– зазначив Порошенко.

Також він наголосив на важливості збереження чинних санкцій проти Росії.

Читайте також: Ми не в змозі зняти санкції з Росії, попри те, що всі в ЄС бажають поліпшення з ними відносин, – міністр закордонних справ Німеччини

Теги: Політика Новини Росії Україна Санкції Петро Порошенко
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