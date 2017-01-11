Порошенко завтра представить нового губернатора Одещини

У четвер, 12 січня, Президент України Петро Порошенко відвідає Одеську область з робочим візитом.

Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на прес-службу Одеської облдержадміністрації.

"Завтра, 12 січня, Президент України Петро Порошенко відвідає Одеську область з робочим візитом. Реєстрація журналістів, що висвітлюватимуть подію, розпочнеться об 11:00 в адмінбудівлі ОДА", – розповів керівник прес-служби Юрій Жаров.

У програмі поїздки – офіційне представлення в залі засідань обласної ради нового голови ОДА Максима Степанова, призначення якого 21 грудня 2016 року підтримав Кабінет міністрів України.

Читайте також: Саакашвілі розповів, що його розчарувало на посаді губернатора Одещини

Окрім того, відбудеться нарада за участю керівників облдержадміністрацій чотирьох південних областей – Одеської, Миколаївської, Запорізької та Херсонської, додав Жаров.