Поряд з бійцями АТО на передовій живуть "бойові гуси"

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Поряд із українськими військовими, які захищають країну в зоні АТО, живуть незвичайні тварини – гуси. Бійці жартома називають їх "бойовими гусами".
Відповідне відео опубліковано на YouTube-каналі "Військового телебачення України".
"Були гусак і гуска. Був обстріл. Гусака вбило, а гуску поранило. Ось так вона вижила і залишилася одна. Вона трохи контужена, бігає, кричить постійно. Ну, хлопцям стало шкода її. Ми скинулись грошима і купили їй гусака. І тепер вони удвох. Він у нас – бойовий товариш", – розповів військовослужбовець ЗСУ Дмитро.
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Боєць додав, що гусак, якого назвали Федір, дуже полюбляє ласку та сам підходить до хлопців, щоб вони його погладили.