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Потужні снігопади та повені: жахливі наслідки негоди в Європі

17:58, сьогодні 862 Читать новость на русском
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У багатьох європейських країнах вирує негода. Одні міста затоплює вода, інші – засипає снігом.

Схід Німеччини потерпає від потужних снігопадів. За день поліція зафіксувала кілька сотень дорожньо-транспортних пригод і усе через те, що дороги повністю вкриті льодом. Видимість – вкрай погана. Надзвичайники за таких умов не можуть повноцінно працювати. Тож, радять людям перечекати негоду і без потреби не виїжджати з дому.

Наслідки негоди в місті Любек

На півночі Німеччини теж паралізовані вулиці, але не через сніг та лід, а повінь. Вона може стати найбільшою за останні 10 років. Чиновникам довелось запровадити надзвичайний стан. У портовому місті Любек вода пошкодила десятки будинків, з води витягли чимало затоплених машин.

Наслідки негоди в місті Любек

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Вода завдала клопоту та чималих збитків і жителям Таїланду. У восьми південних провінціях повінь призвела навіть до летальних випадків – три людини загинули. Серед районів, які потерпають від високої води, і острів Самуї – популярний таїландський курорт, відомий унікальними білосніжними пляжами та кораловими рифами.

Наслідки снігопаду в Неваді

Від негоди потерпають і американці. Жителі Північної Каліфорнії та Невади тільки оговтались від зимового шторму та снігопаду, а синоптики закликають уже готуватись до повеней. Натомість, штати Юта і Вайомінг попереджають про хурделицю.

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Засніжило і у Боснії. Майже всю країну вкрило товстою білою ковдрою. Синоптики прогнозують, що такою погода буде наступні 5 днів. А стовпчики термометрів опустяться до -26 градусів.

Теги: Погода США Таїланд
Джерело: 24 Канал
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