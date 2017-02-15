Прем'єр-міністр звернувся до Турчинова через блокаду

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у середу звернувся до Ради національної безпеки і оборони України з проханням розглянути питання блокади поставок вугілля з окупованої російсько-терористичними формуваннями території Донбасу.

Про це голова Кабінету Міністрів заявив під час позачергового засідання уряду у Києві 15 лютого.

Компетенція уряду полягає в тому, щоб ми підтримували господарську частину цього питання і заходи, які ми передбачили, дадуть нам можливість мінімізувати негативний вплив. Але оскільки це блокування сьогодні відбувається на території, на якій проводиться антитерористична операція – це вже виходить за межі компетенції уряду,

– зазначив прем'єр.

Як зазначив Гройсман, це питання перебуває у компетенції Ради національної безпеки і оборони.

Читайте також: Блокада торгівлі з окупантами – Гройсман готовий на компроміс

"Тому я звернувся в РНБО детально розглянути всі аспекти впливу цього блокування на життя громадян", – додав він.

Після цього Кабінет міністрів проголосував за введення надзвичайного стану в сфері енергетики.

Немає заперечень, рішення прийнято? Рішення прийнято,

– сказав прем'єр-міністр України.

Нагадаємо, 15 лютого прем’єр зібрав позачергове засідання Кабінету Міністрів у зв’язку з блокадою залізничних шляхів, якими транспортують вугілля.