Примхи природи: які країни Європи проходять випробування лютими морозами

Європейські країни останній тиждень потерпають від сильних морозів та снігопадів. Найбільше дістається тим територіям, де, зазвичай, зима тепла.

Мешканці Болгарії, які звикли до лагідних зим, цього року як ніколи ретельно запасаються теплим одягом та взуттям. Адже, за даними місцевої Національної метеорологічної служби, в окремих районах країни температура впаде до -21 градуса.

Декілька сіл на півночі країни залишилися без електроенергії. А столицю Софію засипає снігом.

Лижники повинні бути щасливими. Такі сніжні зими, як ця, багато років тому були нормою. Ми могли очікувати і більше снігу. Температура, щоправда, зараз нижча. Та я пам'ятаю часи, коли було -20. Ці періоди були короткими,

– вважає мешканець Софії Хрісто Пехліванов.

Сильні сніги та морози охопили частину Греції. В одному з регіонів на острові Евія оголосили надзвичайний стан. Адже на деяких територіях висота снігу сягає двох метрів. Це призвело до перебоїв з електро- та водопостачанням. А на півночі країни температура повітря впала до -18 градусів.

В Чехії за останні два дні на гірських територіях поблизу кордону із Польщею випав ще метр снігу. У країні до смерті змерзло шестеро людей, серед них і жителі Праги. На півночі сусідньої Словаччини цієї ночі температура опускалась до мінус 19-ти.

Та чи не найбільш холодно у Румунії. У місті Брашов, що у центральній частині країни, сьогодні зранку, 10 січня, було -25 градусів. А в столиці у зв'язку зі складними погодними умовами до наступного понеділка не працюватимуть школи та дитсадки. Вулиці від снігу чистять не лише спеціальні працівники. До роботи залучили військових, спортсменів та в'язнів.

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