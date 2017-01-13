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Прірва по-російськи: Росія все більше скочується у бідність

11:13, сьогодні 736 Читать новость на русском
Російське дно, як воно є
Російське дно, як воно є / Соцмережі

Кожен третій росіянин має всі шанси стати жебраком. Основні фактори такого ризику – це не лише втрата роботи, але і велика кількість кредитів, зниження доходів, наявність неповнолітніх дітей та проживання в сільській місцевості.

Як йдеться у матеріалі "Газеты.Ru", відповідно до результатів аналізу, який провели серед 3,5 тисяч росіян, 28,8% населення країни можуть стати бідними.

Зазначається, що бідніють росіяни в основному через зниження реально наявних грошових доходів .

Так, у 2014 році доходи скоротилися на 0,7% порівняно з 2013-м, а в 2015 році – відразу на 6%. За даними експертів, за попередні три роки доходи росіян знизилися на 10%.

Відтак, близько 70% росіян, включно з тими, хто вважається забезпеченим, в минулому році економили на всьому: 75,7% росіян – на одязі та взутті, 68,0% – на продуктах харчування, 67,5% – на розвагах, 57,7 % – на відпустці, 38,9% – на ліках, 6,3% – на інших категоріях витрат (транспорт, товари тривалого користування, послуги ЖКГ).

Вікові особливості економії: чим старше, тим скромнішими є особисті запити. Серед молоді віком 18-25 років на всьому, включно з найнеобхіднішим, економлять 59%, на особистому споживанні – 22%, а на способі життя – 19%.

Ресурс також підкреслює, що після 55 років переважна більшість тих, хто змушений економити, скорочують споживання за всіма можливими статтями, включно з продуктами харчування та ліками.

Крім того наголошується, що шанс стати жебраком є у основної частини населення. Основні фактори ризику – втрата роботи, наявність великої кількості кредитів і утриманці в сім’ї.

Автори статті зауважили, що справи з бізнесом у 40% росіян минулого року стали гіршими, а кожен п’ятий із працюючого населення (22%) вважає, що в 2017 році його можуть звільнити.

Читайте також: Росія вкотре продемонструвала, що вона є "країною третього світу"

Теги: соціологічне дослідження Новини Росії гроші Пенсіонери
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