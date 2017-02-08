Про найбільшу загрозу на Донбасі та про роботу Верховної Ради, – ґрунтовне інтерв’ю з Сироїд

Гість програми "Лівий берег" з Сонею Кошкіною – заступник Голови Верховної Ради Оксана Сироїд.

Робота Верховної Ради

– Ті закони, які реєструють у Верховній Раді не відповідають викликам часу. Люди часто запитують, чому ми так мало приймаємо законів. Але ми їх ухвалюємо більше, ніж усі європейські країни разом взяті. Тому тут питання в якості, а не в кількості, адже більшість законів – неякісні.

Неякісні закони з’являються тому, що законодавча функція в парламенту впирається те, що Рада не навчалися контролювати уряд.

Саме тому українці не відчувають роботи Верховної ради, а навпаки – думають, що їх обманули.

Про цькування "Самопомочі"

– Андрій Садовий став об'єктом політичних репресій через позицію партії. Спочатку це йшло на персональному рівні, але потім ситуація дійшла до абсурду.

До того ж підпал сміттєзвалища у Львові стався в переддень голосування за зміни до Конституції щодо судової реформи. Деякі парламентарі не приховували, що це було спробою вплинувати на наше голосування. Однак в результаті сталась трагедія і загинули люди.

Мені здається, що у Адміністрації Президента досі працює штаб по дескридетації Садового.

Фінансування

– Нам було важко фінансувати власну передвиборчу агітацію через обмежені ресурси, бо ми не брали грошей у олігархів,

Однак ситуація почала виправлятися з початком державного фінансування політичних партій і допомогла нам зберегти незалежність попри тиск.

Ми змогли зберегти відданість ідеям та принципам, з якими ми прийшли до парламенту.

Російський інтерес на Донбасі

– Росія продовжує заперечувати свою військову присутність на Донбасі, виставляючи, що буцімто там воюють трактористи і шахтарі. Через російські медіа вже зараз шириться теза про те, що "давайте просто перестанемо їх підтримувати" і Україна поверне ці території.

Я не виключаю, що таким чином Росія може нам "дозволити" виграти цю війну і повністю уникне відповідальності за свої дії.

Контроль над Донбасом досі дає Росії інструмент для постійного хитання в Україні та цементував її присутність. У Мінських домовленостях вона взагалі виступає, як миротворець, тобто, росіяни нам нав’язують, що на Донбасі немає окупації, а є лише внутрішній конфлікт.