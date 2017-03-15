Про Війну. Без Табу. Частина третя: Система

Три роки тому на Донбас прийшла "русская весна". Спецпроект "Без Табу" розповість не вигадані історії тих, хто піднявся на боротьбу з окупантами.

У третій частині спецпроекту "Про войну. Без Табу!" – історія успішного підприємця Богдана Чабана, який після захоплення Донбасу окупантами вирішив закрити весь свій бізнес та піти у партизани.

Богдан створив невелику мобільну групу – партизанський загін "Равлик", яка наводила жах на бойовиків. Вони влаштували справжню облаву на патріотів, але у терористів так і не вийшло вистежити українців.

Проте вийшло у своїх українських властей – героїв назвали "бандитами" і затягали по судах.

Повну версію інтерв’ю читайте на сайті "Без Табу".

Другу частину проекту "Про війну. Без Табу: Кати" дивіться тут.