Путін заявив, що російські війська частково залишать Сирію

Президент Росії Володимир Путін погодився з пропозицією міністерства оборони скоротити військову присутність у Сирії.

Раніше Путін оголосив, що сторони в сирійській громадянській війні підписали угоду про припинення вогню і погодилися розпочати мирні переговори, повідомляє ТАСС.

Згоден з пропозицією Міністерства оборони щодо скорочення нашої військової присутності в Сирійській Республіці,

– заявив Путін.

Відомо, що Володимир Путін оголосив про режим припинення вогню у Сирії.



Нагадаємо, військові дії Росії в Сирії почалася у вересні 2015 року. Офіційною метою кампанії була боротьба з бойовиками «Ісламської держави», проте російські збройні сили звинувачували в участі в громадянській війні на боці президента Башара Асада. У березні 2016 року було оголошено про початок виведення російських військ з Сирії.