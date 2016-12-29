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ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Путін заявив, що російські війська частково залишать Сирію

14:00, сьогодні 146 Читать новость на русском
Володимир Путін
Володимир Путін / Gettyimages.com/

Президент Росії Володимир Путін погодився з пропозицією міністерства оборони скоротити військову присутність у Сирії.

Раніше Путін оголосив, що сторони в сирійській громадянській війні підписали угоду про припинення вогню і погодилися розпочати мирні переговори, повідомляє ТАСС.

Згоден з пропозицією Міністерства оборони щодо скорочення нашої військової присутності в Сирійській Республіці,
– заявив Путін.

Відомо, що Володимир Путін оголосив про режим припинення вогню у Сирії.

Нагадаємо, військові дії Росії в Сирії почалася у вересні 2015 року. Офіційною метою кампанії була боротьба з бойовиками «Ісламської держави», проте російські збройні сили звинувачували в участі в громадянській війні на боці президента Башара Асада. У березні 2016 року було оголошено про початок виведення російських військ з Сирії.

Теги: Політика Володимир Путін Війна у Сирії
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