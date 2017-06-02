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Radiohead випустив кліп на невидану пісню 1997 року

20:03, сьогодні 137 Читать новость на русском
Radiohead випустив кліп на пісню
Radiohead випустив кліп на пісню "I Promise" 1997 року / Скрін з відео

Гурт Radiohead опублікував відео на пісню "I Promise" 1997 року, яка мала увійти в альбом "OK Computer".

Ця пісня стала однією з трьох невиданих пісень, яка увійде до ювілейного перевидання альбому "ОК Сomputer" (1997). Оновлений альбом матиме назву "OKNOTOKСomputer" і вийде 23 червня у трьох варіантах, – CD, вініл і цифрова версія.

До слова, гурт Radiohead – це британський рок-гурт, заснований у 1993 році, солістом якого є Том Йорк. Всі альбоми музикантів, починаючи з The Bends до In Rainbows, були номіновані на премію Греммі як "Найкращий альтернативний альбом".

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Теги: Музика LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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