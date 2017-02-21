Радник з "Рошену" може зайняти місце в Раді

Стало відомо, хто може замінити у Верховній Раді колишнього депутата від "Блоку Петра Порошенка" Олексія Савченка, який ще у жовтні 2016 ста головою Миколаївської ОДА.

Новим народним депутатом від партії "Блок Петра Порошенко" замість голови Миколаївської ОДА Олексія Савченка, повноваження якого Верховна Рада припинила лише сьогодні, може стати головний юридичний радник "Кондитерської корпорації "Рошен" Юрій Буглак.

На позачергових парламентських виборах 2014 року він був у списку пропрезидентської партії від 81-м номером і на сьогодні є першим у черзі на заміщення обраних нардепів, повноваження яких були припинені.

Читайте також: У Верховній Раді з’явився новий депутат

Наступним після нього у списку йде екс-міністр юстиції України і нардеп попередніх скликань Роман Зварич.

Нагадаємо, 21 лютого депутати Верховної Ради проголосували за припинення депутатських повноважень Олексія Савченка, який у жовтні 2016-го переміг на конкурсі на посаду очільника Миколаївської ОДА.