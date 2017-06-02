Ріанна здивувала розповнілою фігурою: опубліковані фото

ЗМІ активно обговорюють популярну співачку Ріанну та її зміни фігури – зірка помітно поправилася.

Нещодавно один з відомих спортивних журналістів сказав: "Невже Ріанна хоче ввести новий тренд на повноту?".

Він одразу ж отримав відгуки розлючених прихильників співачки і звинувачення в сексизмі. Після цього журналіст видалив свій пост та вибачився.

Читайте також: Орландо Блума помітили з новою дівчиною, схожою на Кеті Перрі: фото

Проте сама Ріанна не дуже переживає з цього приводу і демонструє нові знімки в соціальних мережах.

Ріанна набрала зайвих кілограм

У мережі навіть почали поширюватися чутки про вагітність знаменитості.

Невже Ріанна вагітна?