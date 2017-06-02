Ріанна здивувала розповнілою фігурою: опубліковані фото

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ЗМІ активно обговорюють популярну співачку Ріанну та її зміни фігури – зірка помітно поправилася.
Нещодавно один з відомих спортивних журналістів сказав: "Невже Ріанна хоче ввести новий тренд на повноту?".
Він одразу ж отримав відгуки розлючених прихильників співачки і звинувачення в сексизмі. Після цього журналіст видалив свій пост та вибачився.
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Проте сама Ріанна не дуже переживає з цього приводу і демонструє нові знімки в соціальних мережах.
Ріанна набрала зайвих кілограм
У мережі навіть почали поширюватися чутки про вагітність знаменитості.
Невже Ріанна вагітна?