Рік "безвізу" для України: чому схвальний звіт Єврокомісії про реформи не став зеленим світлом

Навесні під тиском європейських партнерів та українського суспільства Верховна Рада привела українське законодавство у відповідність до європейського, що схвально прийняли в ЄС. Але права їздити в Європу без віз цього року українці так і не отримали.

Хоч безвіз ми так і не отримали, але певний прогрес за рік таки відбувся.

В грудні Європарламент затвердив механізм призупинення безвізового режиму для України. Згідно з ним українці мають отримати "тестову версію" на поїздки в Європу без віз. Але кордони знову закриють, якщо збільшиться потік переселенців з Донбасу до ЄС. Також візи поновлять, якщо зросте кількість українців, які нелегально перебувають в Євросоюзі або ж збільшиться кількість відмов на в'їзд.

Якщо людина хоче працевлаштуватись, для цього їй потрібно використовувати дозвіл на проживання, національну візу. Нелегальні ж методи призведуть до швидкого скасування безвізу,

– зауважила аналітикиня ГО “Європа без бар’єрів” Катерина Кульчицька.

Однак, розроблення механізму призупинення дії безвізу сам безвіз не наблизив. В ЄС дату розгляду українського питання постійно переносять. Спочатку на січень 2017, потім на квітень, а тепер про терміни взагалі мовчать.

На думку експертів, причиною стали нерозсудливі заяви деяких європейських політиків та ЗМІ про міграційну кризу. Серед таких – заяви польської прем'єрки про один мільйон біженців з України у Польщі та заголовки видань "The Sun" та "The Independent", де рішення про розробку механізму призупинення безвізу для України і Грузії назвали відкриттям кордонів для нових 50 мільйонів мігрантів.

Але експерти переконані, що без безвізової історії не були б можливими позитивні зрушення.

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Хоча в ЄС і відзначили виконання Україною всіх вимог для відкриття кордонів, водночас, не забули про зволікання з судовою та антикорупційною реформами. Пам'ятають в Європі і про спробу махінацій влади з е-деклараціями. На думку експертів, саме тому одним з пунктів призупинення безвізу для України прописали спробу знищення антикорупційної реформи.

Європейські дипломати в кулуарних розмовах завжди зізнавались, що вони бояться надавати безвіз, бо тоді в них не буде механізму тиску на уряд України, щоб той виконував рішення, потрібні державі,

– сказав український дипломат Богдан Яременко.

Також дипломат додав, що, на відміну від українських політиків, європейські намагаються дотримуватись слова. Тож рано чи пізно наші громадяни отримають право перетинати європейський кордон без бюрократії.

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