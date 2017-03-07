Росія може втратити газового економічного партнера

На засіданні Євразійської міжурядової ради у Бішкеку посперечалися російський та білоруський прем'єр-міністри.

На зауваження Андрія Коб'якова про надто вартісний російський газ для білорусів, Дмитро Медведєв заявив, що Мінськ ніхто насильно в Євразійському економічному союзі не тримає.

Якби деякі країни, представники яких присутні тут, не входили в склад нашого Союзу, або, уявімо собі, вийшли із нього – вони б зараз купували газ за європейськими цінами: приблизно 200 доларів за тисячу кубометрів,

– заявив Медведєв.

У відповідь на погрозливу промову прем'єр-міністр Білорусі повідомив, що при підписанні договору про Євразійський союз дві сторони домовились про деталі. Зокрема, що різниця у вартості палива буде ліквідована до 2025 року.

За словами Коб'якова, після підписання економічного договору різниця в цінах між Білоруссю та Росією зросла з 38 до 110%. В таких умовах про свободу руху товарів, послуг, капіталу та робочої сили мова йти не може.

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