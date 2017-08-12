Росія не заклала в бюджет гроші на утримання "ЛНР" та "ДНР", – генерал-майор України

Росія не планує закладати у свій бюджет на наступний рік кошти на утримання окупованих територій і бойовиків Донеччини та Луганщини. Усе тому, що в країни просто на це немає грошей.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів розповів екс-начальник управлінь СБУ в Донецькій і Луганській областях, генерал-майор Олександр Петрулевич.

Він пояснив, що оскільки дуже різко та значно впали ціни на нафту, "в гаманці Російської Федерації грошей стало менше".

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Нещодавно я розмовляв з одним серйозним фінансистом. Зараз в РФ формується бюджет на наступний рік. Так ось, за наявними даними, в нього не закладені кошти на утримання окупованих Донецької і Луганської областей,

– розповів Петрулевич.

На запитання, чи "Путін кинув їх?" екс-начальник СБУ Донеччини та Луганщини відповів: Дивіться. Крим треба утримувати? Треба. Донецька і Луганська області. Адже мовиться не тільки про утримання армійських підрозділів, які ведуть бойові дії, найманців, кадрових російських військових і так далі. Адміністративний апарат треба утримувати. Пенсії платити, щоб народ не обурився. Інфраструктуру утримувати. Тепер додаємо сюди Абхазію і Південну Осетію, Придністров'я. Теж витрати, вірно?", – розповів Петрулевич.

Він також додав до цього витрати Росії на її військове угруповання в Середній Азії, в Узбекистані і Таджикистані, а також витрати на Сирію.

"Фахівці оцінюють ці витрати в 9-10 мільярдів доларів щорічно", – зазначив Петрулевич.