Росія вдарила по Сирії крилатими ракетами з кораблів

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Російські фрегат "Адмірал Ессен" і підводний човен "Краснодар" атакували крилатими ракетами "Калібр" місто Пальміра в Сирії. Зазначається, що атаковано об'єкти "Ісламської держави".
Про це повідомляє "РИА Новости" із посиланням на Міноборони Росії.
Цілями удару російських крилатих ракет стали укриття на схід від Пальміри, де концентрувалася важка техніка і бойовики, перекинуті терористами з Ракки.
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Запуски відбулися з акваторії в східній частині Середземного моря, і всі чотири ракети успішно влучили в цілі. При цьому "Краснодар" виконав пуски з підводного положення.
В Міноборони Росії запевнили, що своєчасно проінформували про удар командування США, Туреччини та Ізраїлю.