Росія вимикатиме світло кримчанам: запроваджено графік

Російські енергетики запровадили графіки тимчасового відключення електропостачання на південному березі анексованого Криму. Усе через перевищення в неділю, 6 серпня, допустимого навантаження на повітряній лінії "Сімферопольська - Ялта".

Про це повідомляє "Интерфакс" із посиланням на Міненерго Росії.

"6 серпня о 10:33 по Москві віддана команда на введення графіків тимчасового відключення споживання в обсязі 8 МВт (...) в енергорайоні ПБК. Причина: перевищення допустимого струмового навантаження по ПЛ 110 Кв "Сімферопольська - Ялта". Інформація уточнюється", – мовиться у повідомленні відомства.

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Видання зазначило, що на окупованому півострові спека сягнула позначки 38 - 40 градусів вище нуля, тож жителі активно користуються кондиціонерами.