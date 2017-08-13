Росії Крим доведеться повертати, а повернуть його так само, як і вкрали, – Лойко

За Путіна Росія Крим не поверне у жодному разі однак з часом це зрештою станеться, оскільки звільнення півострова – це ключ до того, аби повернутися у світове співтовариство та щоб було знято санкції.

Таку думку висловив російський письменник і воєнний фотожурналіст Сергій Лойко, передає "Гордон".

За його словами, Крим змушений буде повернути будь-який політик, який змінить Путіна.

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"За Путіна цього не трапиться в будь-якому разі. Але Крим – це ключ до того, щоб повернутися у світове співтовариство, щоб було знято санкції, без цього жодні санкції не буде знято, так чи інакше, Крим доведеться повертати. А повернуть його так само, як і вкрали, – крадькома, обманом", – підкреслює літератор.

Як він пояснює, тобто знову влаштують референдум, на якому, цілком можливо, кримчани вже висловляться за те, щоб повернутися в Україну, оскільки вони вже добряче наїлися путінізму та починають розуміти, яку величезну помилку зробили.

Водночас воєнний фотожурналіст зауважив, цілком можливо, що на півострові проведуть такий самий "референдум", як і у 2014 році, "на якому у Кремлі вирішать, що громадяни висловилися за те, щоб повернутися в Україну".

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Письменник додає, головне, щоб Крим повернувся в Україну.

І він у неї повернеться – законним чи незаконним шляхом. Законний шлях – це визнати злочини Путіна, визнати всі рішення, ухвалені за його влади, незаконними, і відповідно до цього повернути Крим на місце. Але я думаю, що цього не станеться, а найімовірніше, це відбудеться внаслідок чергового такого фейкового "референдуму", щоб хоча б якось заспокоїти населення всередині Росії,

– резюмує Лойко.