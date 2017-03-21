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Російська агресія триватиме ще багато років, – експерт

17:39, сьогодні 780 Читать новость на русском
Агресія триватиме ще не один рік
Агресія триватиме ще не один рік / /politinfo.com.ua

Посилення військового напруження на Донбасі пов’язане з тим, що Російська федерація не відмовилася від своїх планів щодо захоплення і зруйнування української державності. Тому не треба це прив’язувати до якихось зустрічей чи інших політичних подій.

Про це сайту "24" розповів військовий експерт Ігор Козій. Він вважає, що агресія продовжиться ще не один рік. Ключовий її гравець один – Путін. Необхідно, щоб він у законний спосіб був усунутий від влади.

За словами Ігоря Козія, щоб припинити цю агресію, потрібне політичне бажання державного керівництва України. Зокрема, потрібно посилювати обороноздатність держави. Адже сьогодні створюються нові штаби, структури, але користі з цього поки небагато. Крім того, потрібно проводити демократичні реформи, в першу чергу, завершити судову.

"Головне – робота з міжнародним суспільством, щоб РФ відмовилася від своїх агресивних планів. Однак, щоб переконувати міжнародне суспільство, треба розвинути свою державу. На жаль, ми бачимо, що сьогодні відбувається у внутрішній політиці України. Постійна неузгодженість між політичними силами. Небажання влади спілкуватися з людьми, проводити реформи", – зауважує експерт.

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Що стосується посилення напруження біля Маріуполя, то, нагадав Козій, це найкоротший сухопутний шлях для Росії на Крим. Є також економічний фактор, оскільки шахти розташовані в інших районах. Тому цей шлях потрібен ще й для транспортування вугілля і металургійної продукції.

При цьому, зауважує він, Росія рано чи пізно почала б знову ескалацію з використанням крупнокаліберної зброї, яка заборонена Мінськими домовленостями.

Є певний позитив у тому, що російські збройні угрупування використовують крупнокаліберну зброю. Якби цинічно це не звучало, але якщо РФ її не використовує, отже, зброя десь складається. А відтак, готується щось більш потужніше і серйозніше. Тому тут питання до структурних сил спеціальних операцій України, які досі не виявили і не знищили ці склади, – наголосив Ігор Козій.

Нагадаємо, вранці 20 березня у районі Водяного трапився запеклий бій. Окупанти застосували важке озброєння – РСЗВ БМ-21 "Град", артилерію калібру 152 та 122 мм. По укріпленнях неподалік теж била артилерія 122 калібру.

За офіційними даними за минулу добу загинуло троє українських військових, ще дев'ять – отримали поранення. За даними української розвідки, бойовики зазнали більших втрат.

Теги: Україна Політика Україна-Росія Війна на Донбасі АТО Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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