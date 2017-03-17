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Російські спецслужби блокують українське мовлення в окупованому Криму

22:45, сьогодні 574 Читать новость на русском
Телевежа на Чонгарі
Телевежа на Чонгарі / ks.ridna.ua

17 березня в Чонгарі, неподалік кордону з анексованим півостровом, розпочала роботу телевежа. Проте російські спецслужби почали глушити сигнал.

Про це поінформував міністр інформаційної політики Юрій Стець, передає Укрінформ.

За словами Юрія Стеця, російське ФСБ вже намагається заглушити сигнал. Однак усі спроби агресора будуть безуспішними. Над відсіччю російським спецслужбам працює Нацрада з питань телебачення і радіомовлення.

Збільшення частот, на яких буде мовити з цієї вежі Україна на територію Криму, просто не дасть можливість блокувати службам ФСБ, які цим займаються на території поки що окупованого Криму,
– заявив міністр.

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Нагадаємо, що 17 березня на Чонгарі відкрили телевежу, завдяки якій жителі північних районів Криму матимуть змогу слухати українське радіо та дивитись українські канали.

Теги: Україна Новини Криму Анексія Криму Новини Росії ФСБ Медіа
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