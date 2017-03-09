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Російський репер розсекретив "летючий палац" Кадирова

Вєсті Кремля. Фокус 00:35, сьогодні 93 Читать новость на русском

Рамзана Кадирова називають одним із ймовірних наступників Володимира Путіна на посаді президента Росії. Оскільки в очільника Кремля є Мєдвєдєв, то й голова Чеченської республіки вирішив знайти собі публічного, але маленького та слухняного сподвижника. Проте васал підвів свого "падишаха".

Таким васалом Кадирова став російський репер Тіматі. Зі сподвижником чеченець роками дружив, вчив його користуватися YotaPhone, ознайомлював з традиціями свого народу.

І хоч столичний репер спочатку опирався незвичним кавказьким традиціям, від такої уваги не відмовився. Згодом Тіматі похвалився в Instagram важливими для себе здобутками – польотом на особистому літаку Кадирова. Фото репер зробив на ліжку, яке знаходиться в салоні "летючого палацу".

Кадиров, мабуть, швидко пояснив своєму підопічному, що афішувати розкіш побуту "падишаха" не варто, тому фото зі сторінки Тіматі зникло.

Читайте також: Кадиров від імені народу поблагав Путіна бути вічним президентом

Повний випуск програми "Вєсті Кремля" дивіться за посиланням.

Теги: Вєсті Кремля. Фокус Рамзан Кадиров Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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