Російський суд на прохання екс-регіонала визнав Революцію Гідності в Україні держпереворотом

Дорогомиловський суд Москви вирішив, що події 2013-2014 року в Україні були державним переворотом.

Таким чином російський суд задовольнив позов екс-депутата Верховної Ради Володимира Олійника про визнання зміни влади в Україні в 2014 році державним переворотом.

"Дана обставина знайшло підтвердження в доказах, представлених в справі", – передає ТАСС слова судді.

Однак які саме дані надав в суд Олійник, не вказується.

Розгляд позову Олійника почалося 15 грудня. На засіданнях у якості свідка виступав колишній президент України Віктор Янукович.

Олійник заявляв, що звернувся в московський суд після того, як справу про держпереворот відмовилася порушувати Генеральна прокуратура України.

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Нагадаємо, секретар РНБО Олександр Турчинов відреагував на початок цієї справи, назвавши це "черговим маразмом тиранії, що переживає соціально-економічну і інтелектуальну кризу".