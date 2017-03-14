Розгін блокади планувався з самого початку, – волонтерка

Поліція чекала поки кількість блокадників зросте, аби її розігнати.

Про це розповіла у коментарі сайту "24" волонтерка та координатор Медійної ініціативи за права людини Ольга Решетилова.

Волонтерка стверджує, що влада навмисно дозволила створити редути та заплющила очі на блокування залізничних колій.

З моїх джерел стало відомо, що поліція отримала наказ не чіпати блокувальників на початку акції. Силовики чекали нагнітання ситуації та доведення її до точки кипіння. А далі вже був розгін саме у такий спосіб, щоб викликати хвилю обурення,

– вважає вона.

Нагадаємо, 13 березня поліція і СБУ розігнала 16 редут блокувальників, який перекривав залізничне сполучення з тимчасово окупованими територіями на ділянці Костянтинівка – Ясинувата. За інформацією прихильників блокади, в Костянтинівці силовики очікують прибуття активістів і планують перешкодити їх приїзду на редут в Кривому Торці.

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