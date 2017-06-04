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Розстріл бійця АТО у Києві: нападнику оголосили про підозру

00:00, сьогодні 212 Читать новость на русском
Артур Денісултанов-Курмакаєв, який хотів убити Адама Осмаєва
Артур Денісултанов-Курмакаєв, який хотів убити Адама Осмаєва / Фото з соцмереж

Нападнику на колишнього керівника миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва Адама Осмаєва оголосили про підозру.

Про це у Facebook повідомила керівник прес-служби прокуратури Києва Надія Максимець.

Вона зазначила, що дії зловмисника кваліфікували як замах на вбивство.

Вона додала, що наразі підозрюваний, який також отримав поранення, перебуває в одній з столичних лікарень під посиленою охороною.

Досудове розслідування, у ході якого встановлюються обставини та мотиви цього злочину, триває та перебуває на контролі прокуратури міста,
– додала Максимець.

Нагадаємо, 1 червня на Подолі у Києві сталася стрілянина, внаслідок якої вогнепальні поранення отримали двоє чоловіків.

Згодом стало відомо, що одним із поранених виявився росіянин Адам Осмаєв, якого підозрювали у замаху на президента Росії Володимира Путіна. Тепер він воює на Донбасі і очолює чеченський батальйон імені Джохара Дудаєва.

Разом зі своєю дружиною, яка також воювала в зоні АТО, Аміною Окуєвою, вони домовилися про зустріч з нібито французьким журналістом, який і вистрелив в Осмаєва. Окуєва встигла поранити нападника із нагородної зброї.

У стрільця виявили закордонний паспорт громадянина України на ім’я Олександра Дакара. За словами радника МВС Антона Геращенка, його завербували російські спецслужби.

Теги: Україна Адам Осмаєв
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