Рупор російської пропаганди вигадав шокуючу схему, аби його не позбавили ліцензії

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення не змогла позбавити ліцензії "Радіо Вєсті".

Виявилось, аби Нацрада не змогла відібрати в радіостанції ліцензію на мовлення за численні порушення, достатньо просто когось образити. Головне, аби після цього ображений оперативно звернувся до суду та ще оперативніше добився ухвали про заборону позбавляти радіо ліцензії. І все це за один день.

Саме таку схему вигадали юристи холдингу "Вєсті", щоб заблокувати розгляд питання про мовлення радіостанції. Хоча компанія має вже чотири попередження від Нацради.

З претензією щодо наповнення програм до львівського суду звернулася пані Бондарева. І поки компанія не компенсує їй шкоду, припиняти ліцензію державний орган не має права. Так постановив районний суд.

Позовна заява була подана 15 лютого 2017 року. Тоді ж була винесена ухвала про забезпечення позову відповідним суддею і була передана представнику компанії. Це дає Національній раді підставу оскаржити в законному порядку відповідну ухвалу,

– прокоментувала заступниця голови Нацради з питань теле- та радіомовлення Уляна Фещук.

Те, як оперативно розглянув справу представник львівської Феміди, не може не дивувати. Тому Нацрада вже готує зустрічний позов і скаргу на суддю у Вищу кваліфікаційну комісію. Переживають за позивача й у "Вєстях". Там настільки прониклися позовом пані Бондаревої, що навіть готові компенсувати їй моральну шкоду. Але за умов збереження ліцензії.

Як тільки у нас не буде ліцензії, то в принципі ми не зможемо навіть компенсувати їй шкоду. Можемо там в ефірі дати якесь оголошення,

– сказав виконавчий директор холдингу "Вєсті" Андрій Кошевой.

Позбавити ліцензії на право мовлення під стінами Нацради вимагали численні активісти. Їх обурює, як радіо та газета "Вєсті" засмічують мізки українців та розповсюджують пропаганду країни-агресора.

Уже є купа доказів, що вони тісно повязані з російською "діаспорою" українських урядовців, які втекли до Росії. Що вони напевно ними фінансуються, що вони дотичні люди, які багаторічно вели проросійську пропаганду в Україні,

– впевнений активіст Леонід Овчаренко.

Позбавити радіо ліцензії Нацрада спробує вже на наступному своєму засіданні.

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