Рятувальники знайшли зниклого в Карпатах туриста

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32-річного чоловіка, який заблукав під час сходження на Говерлу, знайшли в селі Луги Закарпатської області.
Про це повідомив прес-центр Управління ДСНС України в Івано-Франківській області.
Відомо, що чоловік був у групі з 20 осіб, які піднімалися на найвищу гору України.
Про зникнення туриста повідомили відпочивальники. До пошукової операції було залучено 6 рятувальників та 4 правоохоронця.
Станом на 09:00 4 червня турист вийшов на телефонний зв’язок. По розмові вдалося встановити приблизне місце його знаходження,
– йдеться у повідомленні.
Горе-відпочивальника виявили без будь-яких травм в Закарпатській області.
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